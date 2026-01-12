Palermo, Gazzetta Dello Sport: “Illusione Ceccaroni, espulso Inzaghi. Pari Mantova al 95’”

Prodezza di Marras: la zona A è sempre più lontana. Rosso al tecnico da un arbitro proprio di Palermo

Mediagol ⚽️ 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 08:00)

Il weekend di Serie B registra un altro rallentamento per le grandi del campionato: dopo la caduta del Monza, anche il Palermo inciampa in un pareggio inaspettato contro un Mantova tenace. Secondo quanto analizzato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante un dominio quasi totale degli uomini di Inzaghi, la beffa si è concretizzata al 95' grazie a una conclusione dalla distanza di Marras che ha risposto al vantaggio iniziale firmato da Ceccaroni.

La sfida è stata caratterizzata da un gioco molto fisico e di grande intensità atletica, specchio della filosofia tattica sia di Inzaghi che di Modesto. I rosanero hanno dimostrato una superiore padronanza del campo sin dai primi minuti, sbloccando la gara già all'8' con un inserimento perfetto del proprio difensore centrale su cross di Vasic. La partita è stata segnata anche da un episodio singolare: l'infortunio muscolare dell'arbitro Perenzoni, sostituito dal quarto uomo Mucera, curiosamente nato proprio nel capoluogo siciliano.

Il copione del match ha visto la retroguardia composta da Peda, Bani e Ceccaroni annullare completamente Mancuso, apparso troppo isolato. Sul fronte opposto, il raddoppio è mancato solo per la prestazione superlativa di Bardi, motivato dall'esordio e dal desiderio di rivalsa contro la sua ex squadra. La triplice parata compiuta dall'estremo difensore biancorosso su Vasic, Ceccaroni e Pohjanpalo allo scadere della prima frazione è stata indicata dalla testata come uno dei momenti chiave della gara.

Nel finale, un battibecco tra il tecnico rosanero e Bani ha portato all'espulsione dell'allenatore, un episodio che sembra aver destabilizzato la compagine ospite proprio nei minuti di recupero. Il Mantova ne ha approfittato trovando con Marras il primo gol della gestione Modesto e un punto fondamentale in chiave salvezza. Per la formazione siciliana resta il rammarico di aver gestito con troppa sufficienza il vantaggio, perdendo l'occasione di accorciare sensibilmente sulla vetta della classifica.