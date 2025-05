Palermo, Galassi: “Siamo venuti a Palermo per rimanere, prima di noi non c’era niente qui”

Galassi non ha dubbi: “Il Palermo andrà in Serie A al 100%. Quando? Non si può sapere, perché il calcio è imprevedibile. Ma ce la farà”. A chi crede che il City Football Group sia una proprietà fredda e distante, risponde con decisione: “Abbiamo il massimo rispetto per tutti, ma è giusto che si sappia che anche il City Football Group ama e tifa per questa maglia. Il Palermo ti prende e ti contamina. Sbaglia chi pensa che siamo freddi e distaccati: questa è stata una scelta voluta, ponderata, e non si torna indietro”.