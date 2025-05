Palermo, Galassi: “Pronti 50-60 milioni per lo stadio. Siamo in dialogo con Lagalla”

Galassi ha affrontato anche il nodo stadio, aprendo a un investimento importante: “C’è un dialogo continuo con il sindaco Lagalla. Vorremmo che gli Europei del 2032 si giocassero a Palermo, ma serve uno stadio all’altezza. Siamo pronti a investire 50-60 milioni, ma è chiaro che serve un orizzonte temporale adeguato. Non possiamo avere lo stadio in gestione solo per pochi anni. Abbiamo già un progetto di fattibilità su cui lavorano professionisti di alto livello”.

Infine, un passaggio personale che rivela il coinvolgimento emotivo del dirigente: “Ho sofferto al pareggio con lo Spezia e nel vedere un nostro giocatore in prestito esultare. Nella mia azienda, due terzi dei dipendenti tifano Spezia: per un giorno non ho parlato con nessuno. Ora voglio tornare lì per la finale dei playoff. E vincerla”.