Palermo, Galassi: “Contestazione? la accetto, ma serve compattarsi. Non siamo obbligati a restare.”

Galassi ha afforntato il tema più delicato: la contestazione di una parte della tifoseria. Galassi non la ignora, anzi, la comprende: “La gente ha tutto il diritto di manifestare il proprio dissenso, se lo fa in modo civile. Siamo in democrazia. Ma ora è il momento di ricompattarsi, perché serve l’energia di tutti. Non possiamo sprecare risorse mentali ed emotive: dobbiamo restare uniti per affrontare questa sfida”. Un messaggio chiaro, in equilibrio tra rispetto e invito alla coesione.