Palermo, Galassi: “Contenti dell’ottavo posto. Gardini mai stato in discussione. Dionisi…”

Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e membro del board del City Football Group , ha rilasciato un’intervista riportata dal Giornale di Sicilia. In un momento cruciale per i rosanero, attesi dalla sfida play-off contro la Juve Stabia, Galassi ha tracciato un bilancio della stagione e lanciato un messaggio chiaro: “Il Palermo può vincere contro chiunque”.

Galassi ha esordito sottolineando la difficoltà estrema del campionato di Serie B, definito “il più complicato fra tutte le seconde divisioni europee”. Un torneo livellato verso l’alto, con squadre ben attrezzate e allenatori di valore. In questo contesto, raggiungere per il secondo anno consecutivo i playoff non era affatto scontato, ma rappresenta già un risultato importante.

L’ottavo posto non è un fallimento

Nonostante un finale di stagione altalenante e un ottavo posto che per molti poteva sembrare deludente, Galassi ha rivendicato con orgoglio il risultato: “Io e il City Football Group siamo contenti anche di questo ottavo posto. Anzi, siamo molto contenti, perché per il secondo anno di fila abbiamo centrato i playoff e non era affatto scontato”. Una posizione che, secondo lui, non toglie nulla alle ambizioni del Palermo: “Il Palermo può vincere contro chiunque. Nessuno era felice di affrontarci, e a Castellammare di certo non hanno stappato lo champagne”.