Queste le formazioni di Palermo-Frosinone, match valido per la seconda giornata di Serie BKT, in programma alle ore 21:00.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
LE FORMAZIONI
PALERMO – FROSINONE, LE FORMAZIONI UFFICIALI: GYASI DAL 1’, ESORDIO PER JORONEN
Le scelte di Inzaghi per il match contro il Frosinone, in programma alle 21:00
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 63 Balaguss, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 6 Gomes, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
FROSINONE: 22 Palmisani, 5 Marchizza (C), 6 J. Gelli, 7 Ghedjemis, 8 Koutsoupias, 9 Raimondo, 14 Calò, 17 Kvernadze, 20 A. Oyono, 79 Bracaglia, 99 Barcella.
A disposizione: 12 Lolic, 58 Minicangeli, 10 F. Gelli, 16 Cichella, 18 Grosso, 21 J. Oyono, 24 Ndow, 28 Zilli, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 90 Vergani.
Allenatore: Alvini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA