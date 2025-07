La Serie B sta presentando i calendari: la seconda giornata dei rosanero sarà contro il Frosinone, in casa

La Serie B sta presentando ufficialmente i calendari. Un evento molto atteso per capire quando saranno i match che i tifosi aspettano di vedere. La seconda giornata di campionato sarà contro il Frosinone, in casa. Subito un match molto sentito, dunque, per i rosanero.