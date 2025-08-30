Il dato
Palermo-Frosinone, il numero degli spettatori presenti al Barbera
Il numero totale degli spettatori che hanno assistito alla sfida andata in scena al Barbera
Numeri importanti sugli spalti in occasione di Palermo-Frosinone, match disputato allo stadio “Renzo Barbera”. L’affluenza complessiva è stata di 32.181 spettatori, frutto dei 15.677 biglietti venduti e dei 16.504 abbonamenti sottoscritti a inizio stagione.
Il settore ospiti è rimasto chiuso, con assenza totale di tifosi giallazzurri.
