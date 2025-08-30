mediagol palermo Palermo-Frosinone, i convocati: c’è Gomes, out Bardi

Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida in programma stasera
Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma stasera. Presente per la prima volta della stagione Claudio Gomes, che si è ripreso dall'infortunio. Ancora out Federico Di Francesco, Verre e Gomis. Fuori anche Bardi che in seguito a un risentimento accusato in allenamento, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al piede destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Convocato anche Nils Balaguss, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 63.

I CONVOCATI

63 Nils Balaguss

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

