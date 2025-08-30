Palermo-Frosinone, i convocati: c’è Gomes, out Bardi

Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma stasera. Presente per la prima volta della stagione Claudio Gomes, che si è ripreso dall'infortunio. Ancora out Federico Di Francesco, Verre e Gomis. Fuori anche Bardi che in seguito a un risentimento accusato in allenamento, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al piede destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Convocato anche Nils Balaguss, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 63.