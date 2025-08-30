Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma stasera. Presente per la prima volta della stagione Claudio Gomes, che si è ripreso dall'infortunio. Ancora out Federico Di Francesco, Verre e Gomis. Fuori anche Bardi che in seguito a un risentimento accusato in allenamento, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare al piede destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Convocato anche Nils Balaguss, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 63.
Palermo-Frosinone, i convocati: c’è Gomes, out Bardi
Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida in programma stasera
63 Nils Balaguss
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
