Palermo-Frosinone, dirige il match Di Bello: i precedenti con i rosanero

È Marco Di Bello l'arbitro designato per il match Palermo-Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Politi e Ceolin. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati a confermare la bella prestazione offerta contro la Reggiana. Il fischietto della sezione di Brindisi, in carriera, ha arbitrato 13 sfide dei rosanero tra Serie A e Serie B. Il bilancio dell'arbitro Di Bello per il Palermo è negativo: 7 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie. Dall'altra parte, il direttore di gara pugliese ha diretto il Frosinone in 6 occasioni, con un bilancio leggermente negativo per i laziali: 2 vittorie e 4 sconfitte.