Palermo-Frosinone, dirige il match Di Bello: i precedenti con i rosanero
È Marco Di Bello l'arbitro designato per il match Palermo-Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Politi e Ceolin. Gli uomini di Inzaghi sono chiamati a confermare la bella prestazione offerta contro la Reggiana. Il fischietto della sezione di Brindisi, in carriera, ha arbitrato 13 sfide dei rosanero tra Serie A e Serie B. Il bilancio dell'arbitro Di Bello per il Palermo è negativo: 7 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie. Dall'altra parte, il direttore di gara pugliese ha diretto il Frosinone in 6 occasioni, con un bilancio leggermente negativo per i laziali: 2 vittorie e 4 sconfitte.
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultimo match del Palermo diretto da Marco Di Bello risale al maggio scorso, nella sfida contro la Juve Stabia valida per i preliminari dei playoff. I rosanero, dopo una stagione non particolarmente positiva, affrontarono la formazione campana al "Romeo Menti", con tre risultati utili a disposizione. Ma, nonostante le grosse motivazioni, la squadra allenata da Dionisi perse, dicendo addio a ogni speranza di promozione in Serie A.
GLI ULTIMI PRECEDENTI
Le ultime sfide dirette dal fischietto di Brindisi, oltre a quella contro la Juve Stabia, sono molto recenti. Nel 2022/2023 diresse il match tra Palermo e SPAL, che si concluse con il risultato di 1-1. La stagione successiva, nel 2023/2024, arbitrò Palermo-Ascoli, terminata 2-2, in un match molto combattuto e pareggiato dalla formazione bianconera negli ultimi sgoccioli di gara. Inoltre, ha arbitrato partite dei siciliani anche in massima serie: spiccano le sfide contro Juventus, Milan e Lazio, in due occasioni.
