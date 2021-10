Palermo-Foggia 2-0: Floriano e Brunori infieriscono sugli azzardi rossoneri, rosa ok

Foggia bello ma fin troppo audace e friabile nella gestione della fase difensiva: un Palermo tonico e brillante chiude il primo tempo avanti di due reti

Linea difensiva alta e costruzione dal basso, anche a costo di prendersi più di un rischio nel primo possesso: la formazione pugliese ricalca fedelmente i principi temerari del calcio zemaniano. Brunori fiuta l'indugio di Sciacca e ruba una palla letale per gli ospiti sulla trequarti offensiva, l'assist per il liberissimo Floriano consente al numero sette rosa, ex di turno, di battere Alastra in uscita. Vantaggio dei padroni di casa dopo pochi giri d'orologio come preludio di un match che si preannuncia aperto e spettacolare. Il Foggia gioca un calcio fluido, brillante ed a ritmi vertiginosi: coralità, verticalità ed intercambiabilità sono prerogative preponderanti nello sviluppo della manovra rossonera. Tagli, interni ed esterni, verticalizzazioni, sovrapposizioni dei laterali, inserimenti centrali ed attacchi alla profondità. Una compartecipazione totale nella tessitura delle trame offensive che diventa un boomerang nel momento in cui salta una scalata o una diagonale, talvolta letale se si sbaglia il dosaggio di un appoggio o il tempo nell'esecuzione del pressing. Ennesima riprova della friabilità del sistema difensivo zemaniano al minuto venti: altro break in zona calda ed assist di De Rose per Brunori che straripa in progressione sulla linea difensiva pugliese, presa in uscita e priva di qualsivoglia schermatura, prima di battere con un chirurgico diagonale Alastra.