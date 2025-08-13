Palermo, focus sulle palle inattive per i rosanero

Il Palermo, nella mattinata odierna, ha proseguito la preparazione in vista dell'esordio stagionale, in programma sabato, contro la Cremonese. Di seguito il report pubblicato dalla società rosanero: "È proseguita stamattina la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Cremonese. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato una partita con focus sulle palle inattive".