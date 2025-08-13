mediagol palermo Palermo, focus sulle palle inattive per i rosanero

Palermo, focus sulle palle inattive per i rosanero

Proseguita nella mattinata odierna la preparazione del Palermo in vista del match contro la Cremonese: la nota pubblicata dal club
Il Palermo, nella mattinata odierna, ha proseguito la preparazione in vista dell'esordio stagionale, in programma sabato, contro la Cremonese. Di seguito il report pubblicato dalla società rosanero: "È proseguita stamattina la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro la Cremonese. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato una partita con focus sulle palle inattive".

 

