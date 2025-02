Palermo, finalmente Pohjanpalo! L’Identikit

Conosciamo meglio il nuovo attaccante rosanero

Mediagol ⚽️ 3 febbraio - 22:07

Joel Pohjanpalo è un nuovo giocatore del Palermo. L'uomo promozione del Venezia dello scorso anno, potrebbe rafforzare l'attacco rosanero. Un acquisto di valore che, come dimostrano i numeri, alzerebbe notevolmente il livello della rosa.

L'ARRIVO IN ITALIA — Il finlandese arriva in Italia nel 2022 dal Bayern Leverkusen per una cifra di circa 3 milioni. Non è riuscito a imporsi subito al massimo, complici le difficoltà del Venezia allenato da Javorcic. Il cambio di allenatore dei lagunari, passati a Vanoli, cambia radicalmente il rendimento dell'attaccante: un solo gol nelle undici partite con l'allenatore ex Sudtirol, ben 18 gol nei restanti 27 match. Autentico uomo squadra, fornisce anche ben 7 assist: è lui il trascinatore degli arancioneroverdi, che concludono all'ottavo posto.

IL PRIME DEL FINLANDESE — L'anno dopo Pojhanpalo sarà l'osservato speciale in casa Venezia: dopo i 19 gol dell'anno precedente, la grande occasione per dimostrare continuità, avuta di rado in carriera. Il classe 1995 risponde presente: fascia al braccio e capocannoniere della categoria: i suoi 22 gol saranno fondamentali per la promozione dei veneti in Serie A. Diviene un simbolo in laguna: i suoi gol, rappresentazione della grande annata vissuta dalla squadra di Vanoli, fanno innamorare i tifosi del calciatore.

L'ANNO DI SERIE A — Il Venezia non sta vivendo una grande stagione nella massima serie: diciannovesimo posto in campionato e chance di salvezza non elevate. Nonostante ciò Pohjanpalo sta contribuendo a un'enorme fetta dei gol arancioneroverdi: sei sui venti fatti dai lagunari. Il finlandese ha messo lo zampino in due delle tre vittorie stagionali della squadra di Di Francesco, con una media realizzativa simile a calciatori ben più noti.

IL SALTO DALLA CADETTERIA ALLA MASSIMA SERIE — Certamente il salto di categoria ha un po' frenato la media realizzativa di più di un gol ogni due partite del finlandese, ma il contributo dato in fase realizzativa al terzo peggior attacco della Serie A, dimostra le spiccate qualità dell'attaccante anche in un contesto molto più difficile di quello della cadetteria. Il gioco di Di Francesco, molto diverso da quello di Vanoli, impone alla punta di muoversi in modo totalmente diverso.

LA COPPIA D'ATTACCO CON BRUNORI — Il finlandese, nel 3-5-2 di Dionisi potrebbe prendere il posto di Le Douaron che, nonostante qualche buona prestazione, non sembra trovarsi al meglio con Brunori. Le caratteristiche del nuovo attaccante rosanero si sposano alla perfezione con quelle del capitano, che potrebbe usufruire degli spazi creati per sfruttare tutta la sua qualità.

Il Palermo si assicura un fuori categoria pronto a prendersi il popolo rosanero, che spera di poter ritrovare la massima serie grazie all'apporto del finlandese.