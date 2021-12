Palermo, Filippi spera nella legge dell’ex: Dall’Oglio pronto a zittire i fischi

Jacopo Dall'Oglio tornerà per la prima volta al "Massimino" da avversario. E rischia di trovare un'accoglienza... particolare

"Il Palermo spera nella legge dell’ex. Dall’Oglio pronto a zittire i fischi". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul derby di Sicilia . Non una partita come le altre per Jacopo Dall'Oglio , approdato alla corte di Giacomo Filippi nel corso della sessione estiva di calciomercato proprio dal Catania . Fortemente voluto dallo stesso tecnico, oggi Dall'Oglio è uno dei punti fermi del Palermo .

E quella in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino" sarà la prima da avversario per lui. "E non potrà certo attendersi un’accoglienza calorosa", si legge. D'altra parte, sono diversi i calciatori che nel corso della loro carriera hanno vestito entrambe le maglie, bersagliati dai fischi da parte dei tifosi rossazzurri una volta tornati a giocare al "Massimino". E' successo sia a Caserta, sia a Silvestre. "Dieci anni dopo, Dall’Oglio proverà a non seguire le orme dei suoi predecessori e a zittire chi lo fischierà", conclude il noto quotidiano.