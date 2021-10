Palermo, quando la panchina diventa un fattore: il gol di Brunori è l’ultimo esempio

Il Palermo di Giacomo Filippi può contare sull'apporto dei subentranti a gara in corso: il gol di Brunori contro la Virtus Francavilla è solo l'ultimo di tanti casi verificatisi in questa stagione agonistica

L'ingresso in campo dell'ex attaccante della Juventus Under 23, rimasto fuori inizialmente per dare spazio a Soleri, ha dato una sterzata significativa al match vinto poi dai rosanero grazie proprio alla freddezza del numero nove sotto porta. "Brunori che ha messo a segno il suo quarto centro in campionato, ha equamente diviso la posta tra le gare da titolare e quelle in cui ha cominciato dalla panchina", si legge sulla Rosea. Il centravanti brasiliano aveva già messo in cassaforte il risultato in occasione di Palermo-Campobasso quando, subentrando dalla panchina, chiuse una gara spigolosa e in bilico fino al suo definitivo tre a uno.