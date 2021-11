Palermo, fan francesi allo stadio: pazzi per il loro idolo Maxime Giron

Alcuni fan di Maxime Giron sono stati avvistati nei pressi dello stadio Renzo Barbera per ammirare da vicino il loro idolo

Mediagol (rdf) ⚽️

Il Palermo centra un'altra vittoria e consolida il secondo posto in classifica.

Partita dura, contro un avversario ostico che per lunghi tratti della gara ha saputo mettere in difficoltà i rosanero, che però sono stati bravi a sfruttare due disattenzioni dei lucani e portare a casa l'intera posta. La squadra di Giacomo Filippi conferma il momento estremamente positivo, cinico al punto giusto in fase offensiva e con una solidità difensiva ritrovata e che si pone alla base di una squadra che punta con decisione la vetta della classifica.

L'organico del Palermo si sta dimostrando ben variegato con il tecnico nativo di Partinico che diverse volte ha potuto in corsa applicare delle variazioni tattiche risultate poi decisive per la vittoria finale. Uno dei giocatori che dopo un'ottimo inizio di stagione si è un po' perso per strada è Maxime Giron, arrivato come rinforzo sulla fascia sinistra e come possibile alternativa di valore all'intoccabile Nicola Valente.

L'esterno francese ha ultimamente palesato qualche difficoltà che hanno portato mister Filippi a lasciarlo in panchina. Nel corso della sfida di oggi contro il Potenza, un gruppetto di tifosi francesi si è fatto riconoscere nei dintorni dello stadio. I ragazzi sarebbero tutti fan di Giron e avrebbero deciso di seguire una gara del Palermo per apprezzare da vicino le gesta dell'esterno transalpino. Purtroppo per loro come detto in precedenza l'ex Bisceglie non ha trovato spazio nella sfida di oggi, con il mister Filippi che a gara in corso ha optato per altre soluzioni.