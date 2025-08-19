Palermo, esercizi sulla fase difensiva per i rosanero

Il Palermo ha proseguito la preparazione in vista del match contro la Reggiana. Di seguito la nota pubblicata dal club: "Doppia seduta oggi per il Palermo in vista della prossima gara casalinga contro la Reggiana. Al mattino, dopo un lavoro di forza in palestra, i rosanero hanno effettuato esercitazioni specifiche per reparti. Nel pomeriggio la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto torelli, un esercizio sulla fase difensiva e una partita 8 vs 8".