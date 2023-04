Palermo esclusa da Euro 2032, l’ass. Figuccia: “Mirri e il diritto di superficie…”

L'assessore allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, è ritornata sulla scelta presa dalla FIGC in merito all’esclusione di Palermo dagli stadi candidati per ospitare Euro 2032 . Nella giornata di ieri a margine del progetto educativo “La scuola allo stadio”, che ha visto protagonisti due istituti cittadini (il “Piazzi” e il “Trieste”), l'esponente della Lega è intervenuta affrontando la spinosa questione legata alle condizioni del Renzo Barbera. Ecco, di seguito, riportato un estratto delle sue dichiarazioni.

"Ci stiamo impegnando per trovare soluzioni affinché si possa davvero sostenere l’impianto. Il presidente Mirri vorrebbe il diritto di superficie del Renzo Barbera? Stiamo parlando per trovare spunti nuovi rispetto al passato. Siamo aperti al dialogo quando, come in questo caso, è fattivo e concreto".