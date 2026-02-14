Palermo-Entella, i precedenti: la formazione ligure non ha mai vinto contro i rosanero

In programma nella giornata odierna la sfida tra Entella e Palermo valida per la venticinquesima giornata di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce dal pirotecnico pareggio contro la Sampdoria, cerca la vittoria per avvicinarsi alle prime due posizioni occupate da Venezia e Frosinone che distano rispettivamente cinque e quattro lunghezze. La formazione ligure, invece, proveniente dalla vittoria contro il Cesena, cerca conferme per allontanarsi dalla zona pericolosa e per rompere il tabù delle sfide esterne, infatti, sono zero i trionfi della squadra di Chiappella lontano da Chiavari. Quello odierno si tratterà del sesto confronto tra le due compagini, il quarto nella serie cadetta. Il bilancio sorride al Palermo con tre vittorie e due pareggi.
I PRECEDENTI
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultimo incontro tra Entella e Palermo al "Renzo Barbera" risale alla stagione 2021/2022 nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. La squadra di Baldini, forte del vantaggio ottenuto all’andata con il 2-1 a Chiavari, rischiò una clamorosa rimonta: fino all’80’ il punteggio era 0-2 per i liguri. Poi il Palermo ribaltò la situazione, segnando due gol in rapida successione, prima con Soleri e poi con Fella.
L'ULTIMO PRECEDENTE IN B
L'ultimo precedente nella serie cadetta al "Barbera" risale all'annata 2017/2018, quando il Palermo ebbe la meglio sull'Entella per 2-0 con una doppietta di Ilja Nestorovski, entrambe da calcio piazzato, il primo dagli undici metri ed il secondo da una punizione da venti metri.
