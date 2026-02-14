Palermo-Entella, i precedenti: la formazione ligure non ha mai vinto contro i rosanero

In programma nella giornata odierna la sfida tra Entella e Palermo valida per la venticinquesima giornata di Serie BKT. La squadra di Inzaghi, reduce dal pirotecnico pareggio contro la Sampdoria, cerca la vittoria per avvicinarsi alle prime due posizioni occupate da Venezia e Frosinone che distano rispettivamente cinque e quattro lunghezze. La formazione ligure, invece, proveniente dalla vittoria contro il Cesena, cerca conferme per allontanarsi dalla zona pericolosa e per rompere il tabù delle sfide esterne, infatti, sono zero i trionfi della squadra di Chiappella lontano da Chiavari. Quello odierno si tratterà del sesto confronto tra le due compagini, il quarto nella serie cadetta. Il bilancio sorride al Palermo con tre vittorie e due pareggi.