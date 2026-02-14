Palermo-Entella, dirige il match Pezzuto: i precedenti

Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere il match, in programma nella giornata odierna alle 15:00, tra Palermo e Virtus Entella valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT. Il fischietto pugliese ha già diretto in otto occasioni sfide dei rosanero, con un bilancio prevalentemente positivo con quattro pareggi, tre vittorie ed una sola sconfitta. Invece, dalla parte della formazione ligure, il dato è in parità, su otto precedenti, sono 3 le occasioni in cui l'Entella ha perso e vinto, e due in cui ha pareggiato.