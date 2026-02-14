Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere il match, in programma nella giornata odierna alle 15:00, tra Palermo e Virtus Entella valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT. Il fischietto pugliese ha già diretto in otto occasioni sfide dei rosanero, con un bilancio prevalentemente positivo con quattro pareggi, tre vittorie ed una sola sconfitta. Invece, dalla parte della formazione ligure, il dato è in parità, su otto precedenti, sono 3 le occasioni in cui l'Entella ha perso e vinto, e due in cui ha pareggiato.
I PRECEDENTI
Palermo-Entella, dirige il match Pezzuto: i precedenti
Il direttore di gara ha già arbitrato in otto occasioni il Palermo, tra cui due nella stagione corrente
GLI ULTIMI PRECEDENTI
Non è la prima volta che Pezzuto dirige una gara della formazione di Inzaghi nella stagione corrente. Infatti, egli, ha arbitrato le sfide contro la Sampdoria, e la Reggiana, terminate ambedue in vittorie per il Palermo, rispettivamente per 1-0 e 2-1.
