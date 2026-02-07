Palermo-Empoli, i precedenti: il bilancio non sorride ai rosanero

In programma nella giornata odierna la sfida tra Empoli e Palermo valida per la 23° giornata del campionato di Serie B. La squadra di Inzaghi cerca continuità dopo la vittoria netta contro il Bari al San Nicola per 0-3. D'altro lato, la compagine di Dionisi, ex di giornata, è reduce da risultati non soddisfacenti, con un punto nelle ultime tre gare. Le due squadre si sono affrontate ventisette volte nella storia, e il bilancio è in sfavore dei rosanero, infatti, essi, sono usciti sconfitti in undici occasioni, vittoriosi in sei, e sono dieci le volte in cui le due formazioni si sono divise la posta in palio. Al Renzo Barbera, teatro del match odierno, in quattordici precedenti ci sono state quattro vittorie per parte e cinque pareggi.