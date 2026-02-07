In programma nella giornata odierna la sfida tra Empoli e Palermo valida per la 23° giornata del campionato di Serie B. La squadra di Inzaghi cerca continuità dopo la vittoria netta contro il Bari al San Nicola per 0-3. D'altro lato, la compagine di Dionisi, ex di giornata, è reduce da risultati non soddisfacenti, con un punto nelle ultime tre gare. Le due squadre si sono affrontate ventisette volte nella storia, e il bilancio è in sfavore dei rosanero, infatti, essi, sono usciti sconfitti in undici occasioni, vittoriosi in sei, e sono dieci le volte in cui le due formazioni si sono divise la posta in palio. Al Renzo Barbera, teatro del match odierno, in quattordici precedenti ci sono state quattro vittorie per parte e cinque pareggi.
i precedenti
Palermo-Empoli, i precedenti: il bilancio non sorride ai rosanero
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultimo match tra Empoli e Palermo è risalente al dicembre scorso, quando la squadra di Inzaghi ebbe la meglio conquistando la vittoria per 3-1 al Castellani, con le reti di Pohjanpalo e Le Douaron nel corso della prima frazione, ed un'altra del finlandese nel corso della seconda.
L'ULTIMO PRECEDENTE AL BARBERA
L’ultima sfida tra le due squadre al Renzo Barbera risale alla stagione 2017/2018, in una partita ricca di emozioni. La squadra allora guidata da Bruno Tedino partì forte, portandosi sul doppio vantaggio nei primi quindici minuti, ma l’Empoli, con le reti di Simic e Caputo, riuscì a rimettere in equilibrio il match. Nella ripresa il Palermo tornò avanti grazie a Eddy Gnahore, ma nel finale arrivò la beffa, con il rigore trasformato da Caputo che fece sfumare due preziosi punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA