Palermo, emergenza Covid-19: tamponi allo stadio in modalità drive-in per i negativi

Emergenza Covid-19 in casa Palermo: ben ventiquattro i soggetti attualmente positivi al tampone nel gruppo squadra.

In casa Palermo la situazione resta particolarmente critica. Il numero dei soggetti positivi al Coronavirus nel gruppo squadra è salito a ventiquattro, tra calciatori e componenti dello staff. Al momento restano soltanto otto i giocatori risultati negativi, mentre il resto della rosa resta in quarantena presso il proprio domicilio in attesa di effettuare un nuovo tampone. Giron, non ancora rientrato in città, e Buttaro, tra i primi in ordine cronologico a risultare positivi al Covid-19, vanno verso la guarigione. Per quanto concerne gli altri tesserati, la cui positività è emersa pochi giorni fa, i tempi saranno chiaramente più lunghi.