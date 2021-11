Palermo, ecco la Paganese: Luperini ai box, Accardi in gruppo. Filippi verso il 3-5-2

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare la Paganese nel match valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C

"Luperini resta ai box, ma Filippi va avanti con il 3-5-2", titola così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla prossima sfida in cui rosanero saranno impegnati contro l'ostica Paganese. Il match - valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C - si disputerà domani alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera.

L'allenatore Giacomo Filippi - nonostante Gregorio Luperini non abbia recuperato dal problema alla schiena - sembra essere intenzionato a virare sul consueto 3-5-2 con il rientro di De Rose in mediana e Odjer e Dall'Oglio schierati da mezzala affianco del capitano rosanero.

"Le condizioni del centrocampista toscano verranno rivalutate in giornata, ma un suo recupero appare difficile", si legge sul noto quotidiano. Chi, invece, ha trovato spazio in gruppo nelle ultime due sessioni di allenamento è il palermitano Andrea Accardi che - dopo un lungo stop forzato - è pronto a rientrare tra i convocati per la sfida contro la Paganese.

"Filippi ha ritrovato anche Doda, ieri al «Barbera» con i compagni, di rientro dagli impegni con la nazionale Under 21 dell’Albania", chiosa il Gds focalizzando la propria attenzione sul rientro in Sicilia del calciatore cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Quest'ultimo parte comunque un gradino indietro rispetto ad Alberto Almici nelle gerarchie del coach Filippi.