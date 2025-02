Palermo, ecco Audero: l’identikit

L'ARRIVO IN SERIE A E IL PERIODO ALLA SAMP

Il portiere arriva in Serie A a 22 anni, prendendosi la porta della Sampdoria dopo un ottimo anno in B al Venezia. L'esperienza con i blucerchiati durerà fino al 2023, anno della retrocessione. Con la maglia dei liguri colleziona ben 169 presenze, tutte in massima serie, diventando uno dei migliori portieri della A. Infatti, dopo questa esperienza, approderà all'Inter, con un ruolo da secondo portiere. Gioca 4 match di Serie A e uno di Champions, subendo 6 gol in totale. Dura solamente un anno il suo periodo con i nerazzurri: nella stagione corrente il Como vede in lui il portiere da cui ripartire, e spende ben sei milioni per portarlo alla corte di Fabregas. Il suo impiego non sarà quello immaginato: l'allenatore preferisce spesso Pepe Reina, per una migliore interpetazione dell'impostazione dal basso. Solo 8 sfide giocate con 18 gol subiti.