Palermo e il suo “calcio” alla mafia

Oggi pomeriggio, alle 17:58 - l'ora esatta dell'esplosione del 1992 - Palermo si fermerà per un minuto di raccoglimento. Alle 16, la città, insieme alla Fondazione Falcone , alle associazioni e alle istituzioni, si raccoglierà attorno all' albero Falcone per un momento condiviso di riflessione che culminerà nel minuto di silenzio delle 17:58.

Alle 15, da piazza Verdi partirà un corteo antimafia, che arriverà fino in via Leopardi , promosso da Cgil e realtà giovanili come Attivamente , Our Voice , Libera Next Gen e sindacati studenteschi. Alla caserma Lungaro la questura ricorderà le vittime della strage di Capaci con una cerimonia solenne alle 12:45 alla presenza delle autorità.

Quando il sole tramonterà su Palermo in questo 23 maggio, la città saprà di aver onorato nel modo migliore la memoria di Falcone e della sua scorta: continuando a costruire, giorno dopo giorno, campo dopo campo, una società dove la legalità non sia un'eccezione, ma la regola del gioco. Trentatré anni dopo quella tragica esplosione, il sogno di giustizia di Giovanni Falcone trova nuova vita nel calcio dei giovani palermitani, in ogni passaggio pulito, in ogni regola rispettata, in ogni vittoria conquistata con onore. Perché la partita più importante non si gioca solo negli stadi, ma in ogni angolo di questa città che ha scelto di non dimenticare e di non arrendersi mai.