Palermo, domani la presentazione di Pohjanpalo

Il Palermo si appresta a presentare il suo nuovo colpo da 90: Joel Pohjanpalo. L'attaccante, dopo l'evento di ieri che ha coinvolto i tifosi, interverrà in conferenza stampa per la prima volta in rosanero. Come annunciato nella nota ufficiale del club, sarà possibile seguire la live streaming nei canali ufficiali del Palermo.