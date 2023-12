Palermo, disavventura per Coulibaly: vandalizzata l’auto del centrocampista rosanero

L'ex Salernitana ha denunciato l'accaduto, precisando di non aver avuto discussioni o dissidi con nessuno.

Disavventura per il centrocampista del Palermo , Mamadou Coulibaly . Lo scorso weekend, l'auto del calciatore senegalese classe 1999 è stata vandalizzata: ignoti - informa "Palermo Today" - avrebbero preso di mira la sua Ford Mustang, parcheggiata vicino la sua abitazione - zona stadio - macchiando il cofano e la fiancata destra con una bomboletta spray, non lasciando alcun messaggio rivolto allo stesso giocatore.

L'ex Salernitana, approdato nel capoluogo siciliano nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, non spiegandosi i motivi del gesto, sottolineando di non aver avuto recentemente alcuna discussione con nessuno. Pertanto, i carabinieri hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che avrebbero inquadrato i vandali durante l'atto. E' ancora in corso di quantificazione, inoltre, il danno che, tuttavia, risulta coperto da assicurazione.