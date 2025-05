Palermo, Dionisi: “Sono arrabbiato. Non meritavamo di perdere”

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha commentato la partita persa dai rosanero contro la Juve Stabia ai microfoni ufficiali del club: "Sì, è iniziato oggi, è già finito. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato. Con me stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, quindi dobbiamo farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo, perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. Oggi la partita è stata equilibrata, non meritavamo di perdere, però così è andata e va accettata. Purtroppo abbiamo preso un gol evitabile, non abbiamo veramente concesso niente o quasi nel secondo tempo, abbiamo creato qualcosina. Non tanto, ma è stata una partita fisica, è stata una partita intensa. Poi le squadre si sarebbero allungate, sicuramente con l'ingresso di alcuni giocatori avremmo trovato vantaggio. Purtroppo poi la partita si è giocata poco, dopo il loro gol la partita è stata spezzettata, è stata interrotta per 5-6 minuti e non era facile trovare le trame di gioco. Nonostante questo ci abbiamo provato, abbiamo avuto un'occasione alla fine. Ovvio che, ripeto, ora sto commentando la partita, ma devo commentare il risultato finale, che non è quello che avremmo voluto. Non è il risultato che avremmo voluto a fine campionato e neanche come finale dei play-off", ha concluso.