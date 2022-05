Palermo, Di Piazza non ci sta: altro ricorso per il rimborso delle quote. I dettagli

L'ormai ex vice presidente del Palermo, Tony Di Piazza, ha presentato un altro ricorso per per ottenere una nuova valutazione

"Di Piazza non ci sta. Il 40% della discordia continua a tenere viva la querelle legale con Mirri e l’italoamericano presenta ricorso per ottenere una nuova valutazione. Quella da 2,2 milioni fornita dall’esperta Stefania Chiaruttini, nominata dal Tribunale di Palermo, non sta bene a Italplaza (...)", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

I legali dell'imprenditore originario di San Giuseppe Jato hanno depositato un atto presso il Tribunale diCatania nel quale viene evidenziata la volontà dello stesso Di Piazza di annullare la determinazione con cui è stato stabilito il valore delle quote in 2,2 milioni di euro. "Viene inoltre richiesto di accertare che il valore della quota in questione sia pari a 11,9 milioni o 10,1 milioni di euro, contestando i criteri adottati dal perito nominato dal Tribunale di Palermo", prosegue il Gds. La prossima udienza al foro etneo è fissata tra circa quattro mesi (15 settembre) e in questo lasso di tempo il futuro del club di viale del Fante potrebbe essere stravolto dalla cessione al City Football Group. Seguiranno aggiornamenti...