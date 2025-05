Palermo, Di Francesco torna titolare e fa la differenza

Federico Di Francesco ha subito una lesione al soleo dopo la partita contro la Cremonese, conclusasi 2-3 in favore dei grigiorossi. A causa dell'infortunio, ha saltato quattro incontri ed è tornato a far parte della lista dei convocati per la sfida contro il Südtirol, gara in cui l'ex Sassuolo è subentrato nel corso del secondo tempo non riuscendo però a lasciare il segno e a cambiare le sorti della compagine rosanero, sotto nel punteggio per 1-2.