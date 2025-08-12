Palermo, De Vries: “Siamo entusiasti di essere qui, con l’obiettivo di riportare i rosa ai fasti del passato”

Il capo delle operazioni commerciali del City Football Group ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Palermo

⚽️ 12 agosto - 11:35

Roel De Vries, capo delle operazioni commerciali del City Football Group, ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del Palermo:

Trofeo storico? Sì, è stato un match storico per Palermo e anche per il Manchester City. È passato più di dieci anni, penso, da quando il club era qui. Il Manchester City non è mai stato in Sicilia, che è un mercato calcistico iconico. Penso che sia ottimo per il Manchester City essere qui. È il quarto match che il Manchester City disputa contro una squadra del City Football Group.

Significato occasione? Significa molto perché abbiamo anche la possibilità, quando siamo qui, di passare molto tempo insieme. Tutto lo staff di Manchester sono qui insieme al gruppo, quindi stanno passando molto tempo con lo staff del Palermo. E anche per i giocatori, competere con altri giocatori del gruppo e conoscersi meglio.

Potenziale Palermo? Sì, è per questo che siamo a Palermo. Il calcio di Palermo ha più di 100-125 anni di storia, ma c’è tanta passione per questo gioco. E per questo motivo siamo entusiasti di essere qui e di portare questo club alla gloria del passato.

Crescita gruppo? Il gruppo è cresciuto molto. È iniziato con un singolo club di calcio nel Regno Unito, il Manchester City, poi un club in Australia, un club a New York. Da lì è cresciuto e ora abbiamo più di 10 club di calcio.

Struttura Palermo? Questa struttura è stata il primo investimento che abbiamo fatto a Palermo perché crediamo che, per fare bene nella competizione e nel calcio, dobbiamo avere la giusta fondazione e l’ambiente corretto per i giocatori e lo staff. È stata assolutamente critica per lo sviluppo e la competitività. È la base per tutto ciò che facciamo.

Comunità locale? Sì, i club di calcio sono molto più di ciò che si vede sul campo il giorno della partita. Il club è parte della comunità, quindi vogliamo giocare il nostro ruolo a Palermo e fare cose, in particolare, per i bambini che vogliono giocare a calcio e possono beneficiare di ciò che possiamo offrire come club.

Brand Palermo? Seguiamo molti indicatori per vedere la crescita del brand Palermo: interazioni sui social, vendite di merchandising, presenza globale. Lo scorso anno abbiamo portato il calcio di Palermo a New York e in altre parti del mondo. L’obiettivo è migliorare l’esperienza calcistica per i tifosi, condividendo con gli altri club del City Football Group.

Evento positivo? Sì, ed è anche il motivo per cui un evento come questo è positivo. Persone di Manchester parlano con persone di Palermo per capire come migliorare le strutture e l’esperienza calcistica. Possiamo usare le conoscenze da Manchester e New York e portare idee da Palermo verso altri club del gruppo.