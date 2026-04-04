Palermo, D’Angelo: “La squadra vuole essere protagonista fino alla fine. Condizioni Johnsen? Domani vedremo”

Il vice allenatore dei rosanero è intervenuto in sala stampa in vista del match contro l'Avellino

⚽️ 4 aprile - 19:16

Maurizio D'Angelo, vice allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Avellino, in programma domani:

Sull’espulsione di Modesto, quanto ha inciso il fattore emotivo?

E come si può trasformare quell’episodio in qualcosa di positivo?

“Secondo me è stato un errore di valutazione: ha sbagliato il tempo di uscita e, una volta partito, non ha avuto la lucidità di fermarsi. È arrivato in ritardo sulla palla.

Sappiamo che Modesto ha qualità importanti, per questo lo abbiamo voluto a gennaio. Ci aspettiamo che questi errori siano da insegnamento per le prossime partite: dovrà gestire meglio certe situazioni ed essere più lucido.”

Sulle condizioni di Johsen, è recuperato per domani?

E sul modulo: ci sarà più spazio per Jasi e Basic nei loro ruoli naturali?

“Per Johsen valuteremo domani mattina dopo la rifinitura: abbiamo un paio di dubbi e decideremo lì.

Per quanto riguarda il modulo, la nostra base resta quella: su 20 gare abbiamo fatto 18 risultati positivi. Però la squadra sa anche modificare il proprio assetto in alcune situazioni, anche per valorizzare giocatori come Vasic e Gyasi, che stanno crescendo e possono darci una mano importante in questo finale.”

Giocherete conoscendo il risultato del Frosinone: può incidere mentalmente?

E c’è la possibilità di organizzare un allenamento aperto ai tifosi al Barbera?

"Secondo me incide poco, perché noi sappiamo che dobbiamo fare il nostro percorso, questo mini campionato, cercando il massimo da ogni partita. Dobbiamo alimentare settimana dopo settimana le nostre speranze. Per quanto riguarda Padova, vincere in dieci per settanta minuti è un segnale forte: la squadra c’è, non molla e vuole essere protagonista fino alla fine. Sull’allenamento aperto, da parte dello staff e del mister non ci sono problemi: abbiamo un rapporto speciale con i tifosi e li ringraziamo, perché anche dopo le sconfitte sono venuti ad applaudirci. Questo per noi conta tantissimo.”

Quali sono le condizioni di Pohjanpalo e Joronen dopo il lungo viaggio?

Sono disponibili al 100% per la partita?

“Hanno fatto un buon allenamento. Joronen e Pohjanpalo stanno bene: per noi non ci sono problemi, saranno al 100% e daranno tutto.

Se Pohjanpalo durerà 100 minuti meglio, se ne farà 80 abbiamo comunque alternative pronte a subentrare.”