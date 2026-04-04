Palermo, D’Angelo: “Ci aspettiamo una gara difficile e dura, le prossime sei sono come finali”

Le parole del vice allenatore dei rosanero in vista della sfida contro l'Avellino

⚽️ 4 aprile - 19:15

Maurizio D'Angelo, vice allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Avellino, in programma domani.

Dopo un campionato intenso e con un calcio molto fisico, la squadra si allena come prima oppure cambia la gestione dei carichi?

Si tratta più di gestire una squadra con tanti chilometri nelle gambe e meccanismi ormai collaudati?

“La squadra si allena sempre allo stesso modo. Sicuramente nelle soste, come c'è stata questa, abbiamo modo di recuperare qualcuno che ha qualche problemino oppure che è un po' carico di lavoro e di partite, sia sulle gambe che sulla testa.

È stata quindi una settimana che ha rigenerato chi aveva qualche scoria da smaltire. Poi, durante la settimana in cui abbiamo iniziato a preparare questa partita, abbiamo fatto la classica settimana tipo, cercando sempre l’intensità, che fa parte un po’ di tutte le squadre.

Difficilmente, penso, le squadre riescono a gestire in modo diverso la preparazione anche nel finale.”

Mister, Inzaghi dopo la sconfitta con il Pescara ha parlato di ritrovare spirito e organizzazione.

Questo spirito basta per le ultime sei partite oppure serve qualcosa in più?

“Lo spirito deve essere sempre al massimo, quindi sicuramente non dobbiamo scendere nelle prestazioni, nell’intensità e nella voglia di fare un finale importante.

Ormai lo abbiamo detto in tutti i modi: sono 6 partite da qui alla fine, 6 finali. Dobbiamo avere la testa bassa e pedalare, poi la alzeremo sperando di alimentare le nostre speranze fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.”

Dal punto di vista tattico, che partita si aspetta contro l’Avellino?

Il loro possibile uomo in più a centrocampo può crearvi difficoltà?

“L’Avellino sta bene, abbiamo visto diverse partite: è in condizione e ha lo spirito giusto. Verrà qui a fare la sua partita con le sue qualità.

Come hai detto, è una squadra che fa della densità, soprattutto a centrocampo, la sua forza. Lo sappiamo, abbiamo lavorato su questo e quindi ci aspettiamo una gara dura e difficile, dove probabilmente saranno i dettagli a fare la differenza.”