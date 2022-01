Palermo, Damiani in città: tampone, firma e visite mediche per il nuovo playmaker

Fosforo, piede educato, prototipo di playmaker moderno: il centrocampista classe 1998 è stato fortemente voluto dal nuovo tecnico del Palermo, Silvio Baldini

Dopo il ritorno di Mattia Felici, il Palermo ha definito la seconda operazione in entrata relativa alla sessione invernale di calciomercato attualmente in corso. Diversi i profili vagliati nelle ultime settimane dal club di viale del Fante, al fine di individuare il tassello ideale a completare ed impreziosire il roster del centrocampo in casa rosanero. Un reparto che ha certamente bisogno di compiere un salto di qualità in termini di velocità di esecuzione e di pensiero, unitamente ad un'infusione di esplosività ed intraprendenza sul piano degli inserimenti e del supporto alla fase offensiva.

Per questo motivo, in cima alla lista dei desideri di Silvio Baldini vi era da tempo un solo nome: Samuele Damiani, interno di regia classe 1998, elemento duttile, talentuoso ed abile ad interpretare entrambe le fasi di gioco. Nella stagione 2019-2020, infatti, il centrocampista di proprietà dell'Empoli è stato tra gli elementi cardine della Carrarese che sfiorò la promozione in Serie B al culmine di una combattuta semifinale playoff persa contro il Bari. Con Baldini alla guida, Damiani ha raccolto ventinove presenze e tre assist, interpretando il ruolo di interno votato all'impostazione della manovra nel 4-2-3-1 del tecnico toscano. Reduce dalla promozione in Serie A conquistata con l'Empoli, annata in cui il ragazzo ha contribuito alla causa collezionando ventidue presenze, il calciatore non è riuscito a trovare spazio in questa stagione alla corte di Andreazzoli.

Oggi, l'arrivo nel capoluogo siciliano. Il giocatore - approdato alla corte di Silvio Baldini con la formula del prestito semestrale con diritto di riscatto in favore del Palermo, fissato intorno ai 350.000 euro (QUI I DETTAGLI) - è atterrato questa mattina all'aeroporto di Punta Raisi con un volo proveniente da Pisa. E dopo aver effettuato il tampone antigenico di ultima generazione (previsto dal protocollo anti-Covid) e raggiunto il "Renzo Barbera" per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rosanero, Damiani ha lasciato lo stadio per svolgere le rituali visite mediche che preludono al tesseramento. Pertanto, se non dovessero sorgere particolari intoppi, il ragazzo sarà aggregato al gruppo e svolgerà nella giornata di domani il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra presso lo Sport Villagedi Tommaso Natale.