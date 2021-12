Palermo, Dall’Oglio e il derby da ex: a Catania caccia al primo centro in rosanero

Il centrocampista è ancora a caccia della sua prima gioia con la maglia rosanero, e il derby potrebbe essere per lui una ghiotta occasione per lasciare il segno nella stagione del Palermo

Mediagol (ls) ⚽️

"Ci saranno i fischi di uno stadio da sopportare, gli sguardi di tanti vecchi amici da incrociare, nel mezzo un derby che per lui non sarà una gara come le altre. JacopoDall'Oglio, domenica, vivrà sicuramente una partita differente". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sul derby tra Catania e Palermo e, in particolare, sul ritorno al 'Massimino' di Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista arrivato nell'ultima finestra estiva di calciomercato all'ombra del 'Renzo Barbera', ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia rossoazzurra, concretizzando poi un passaggio in rosanero non troppo comune da vedere. L'accesa rivalità sportiva intrinseca al confronto tra le due compagini siciliane, non ha di certo favorito trasferimenti di questo genere, come detto rari nella storia di convivenza calcistica dei due club.

Dall'Oglio tornerà dunque nello stadio che è stato la sua casa per due anni, nei quali con il Catania ha provato a raggiungere una promozione in Serie B sempre interrotta ai playoff. Sarà un derby, probabilmente, di fischi per il centrocampista, a caccia ancora del suo primo gol con la maglia rosanero. "Il tempo abbastanza velocemente lo ha rimesso davanti al suo passato e domenica proverà a batterlo per fare suo un derby che la scorsa stagione non è riuscito a vincere con il Catania", prosegue il quotidiano.

A Catania, in una gara dai contorni agonistici certamente non indifferenti, serviranno anche i suoi centimetri e, soprattutto, la sua voglia di fare bene e trovare il primo gol con il Palermo, in ragione a delle doti tecniche e offensive non espresse ancora ai massimi livelli dal centrocampista. L'assist sfoderato per l'1-0 di Valente contro il Monopoli tiene comunque in fiducia Dall'Oglio, che all'ombra dell'Etna avrà la possibilità ghiotta di far rammaricare dei tifosi che qualche mese fa lo idolatravano e, allo stesso tempo, far gioire una città fino a poco tempo fa rivale e per la quale, oggi, il derby vale molto più di tre punti.