Palermo, dal Catania… al Catania: la corsa di Filippi iniziata dal derby

L’allenatore cominciò la sua avventura sulla panchina del Palermo proprio in occasione della sfida contro gli etnei

Mediagol (gm) ⚽️

Sale l'attesa per il derby siciliano per antonomasia: quello tra Catania e Palermo, che andrà in scena domenica 12 dicembre allo stadio "Massimino". Un impegno dal sapore particolare per Giacomo Filippi, che nove mesi fa, proprio in occasione del derby contro gli etnei, cominciò la sua avventura sulla panchina rosa dopo l'esonero di Roberto Boscaglia.

Un'avventura, quella del tecnico originario di Partinico alla guida dei siciliani, ripercorsa dall'edizione odierna de "La Repubblica" che ricorda come "il tempo a disposizione per preparare la partita dello scorso 3 marzo fu limitatissimo per Filippi dato che si giocò nel turno infrasettimanale ma, alla fine, fu vittoria per i rosa: 0-1 con gol di Mario Alberto Santana".

Un successo arrivato dopo un periodo opaco per il Palermo, vissuto come una vera e propria impresa. Impresa che Giacomo Filippi è intenzionato a ripetere anche quest'anno. "Arrivare al derby con una vittoria e al secondo posto in classifica ti dà una grande forza morale che dobbiamo riportare al “Massimino” domenica pomeriggio", ha dichiarato l’allenatore.

Situazione inversa per Francesco Baldini: arrivato sulla panchina rossazzurra due settimane dopo il derby perso dagli etnei a marzo.

A vivere momenti opposti sono anche le due squadre. Mentre il Palermo, dopo lo stop contro il Picerno, è tornato al secondo posto battendo il Monopoli nello scontro diretto di domenica sera, il Catania è reduce dalla sconfitta contro il Latina e vive un periodo complicato anche per le vicende extracampo che da qualche mese stanno interessando il club. Nonostante i periodi diversi vissuti da rossazzurri e rosanero, quello di domenica sarà una sfida che vedrà due compagini affrontarsi per portare a casa la vittoria ad ogni costo.