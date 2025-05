Palermo: cosa conta in caso di arrivo a pari punti, scontri diretti o differenza reti?

In caso di arrivo a pari punti in Serie B, il regolamento prevede un meccanismo preciso per determinare la posizione finale in classifica.

In Serie B, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, non si disputano spareggi per determinare la posizione in classifica.Con l’introduzione di playoff e playout, infatti, lo spareggio per stabilire i piazzamenti è stato abolito, sostituito da criteri oggettivi e predefiniti.