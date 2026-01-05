Con la cessione ufficiale di Matteo Brunori alla Sampdoria, si chiude definitivamente l'era dell'ultimo protagonista della promozione in Serie B e, come sottolinea il Corriere dello Sport, si apre ufficialmente la caccia al sostituto nel mercato rosanero. La partenza dell'italo-brasiliano non rappresenta solo un addio simbolico, ma un'operazione strategica che alleggerisce il monte ingaggi e, soprattutto, libera uno slot "Over" fondamentale che la società intende occupare con un profilo di assoluto spessore.
Rassegna Stampa
Palermo, Corriere Dello Sport: “Ora Tramoni o Pierini per sostituire Brunori”
Secondo l'analisi del giornale, i riflettori sono puntati principalmente su due nomi: Matteo Tramoni del Pisa e Nicholas Pierini del Sassuolo. In cima alle preferenze del club di viale del Fante c’è l'attaccante corso, anche se la trattativa con il club toscano appare in salita a causa di una valutazione di 6 milioni di euro, cifra che il Palermo considera eccessiva. Tuttavia, i rosanero non sembrano intenzionati a mollare la presa e cercano la formula giusta per sbloccare l'affare, ipotizzando un prestito con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo in caso di promozione in Serie A.
Per quanto riguarda il reparto arretrato, le manovre ruotano attorno al nome di Giangiacomo Magnani. Il possibile ritorno del centrale, attualmente in prestito alla Reggiana, è un'opzione concreta, ma la dirigenza prenderà una decisione definitiva solo verso metà gennaio. Intanto, la squadra di Inzaghi ha ripreso la preparazione al centro sportivo di Torretta con una seduta dedicata al lavoro aerobico dopo la sosta.
A margine delle vicende rosanero, il quotidiano segnala un evento storico per il calcio cittadino: l'apertura al pubblico del "Velodromo Paolo Borsellino" per l'Athletic Club. La formazione nerorosa, guidata dall'ex dirigente del Palermo Giorgio Perinetti, ha festeggiato il debutto nel rinnovato impianto con una netta vittoria per 4-0 contro il Messina nel girone I di Serie D.
