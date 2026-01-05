Palermo, Corriere Dello Sport: “Ora Tramoni o Pierini per sostituire Brunori”

Con la cessione ufficiale di Matteo Brunori alla Sampdoria, si chiude definitivamente l'era dell'ultimo protagonista della promozione in Serie B e, come sottolinea il Corriere dello Sport, si apre ufficialmente la caccia al sostituto nel mercato rosanero. La partenza dell'italo-brasiliano non rappresenta solo un addio simbolico, ma un'operazione strategica che alleggerisce il monte ingaggi e, soprattutto, libera uno slot "Over" fondamentale che la società intende occupare con un profilo di assoluto spessore.

Secondo l'analisi del giornale, i riflettori sono puntati principalmente su due nomi: Matteo Tramoni del Pisa e Nicholas Pierini del Sassuolo. In cima alle preferenze del club di viale del Fante c’è l'attaccante corso, anche se la trattativa con il club toscano appare in salita a causa di una valutazione di 6 milioni di euro, cifra che il Palermo considera eccessiva. Tuttavia, i rosanero non sembrano intenzionati a mollare la presa e cercano la formula giusta per sbloccare l'affare, ipotizzando un prestito con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo in caso di promozione in Serie A.