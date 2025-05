Palermo, Corriere dello Sport: “Caccia al nuovo tecnico. In pole Gilardino”

Il Corriere dello Sport con l'articolo di Antonio La Rosa dedica ampio spazio alla situazione del Palermo, attualmente a caccia del nuovo allenatore dopo la separazione da Alessio Dionisi. “Gilardino è in pole” per la panchina rosanero, afferma il quotidiano, aggiungendo che restano in lizza anche Pippo Inzaghi e Fabio Pecchia.