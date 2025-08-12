Palermo, Corona: “Guardiola a fine gara mi ha detto di lavorare tanto, ero emozionato”

"A fine gara ci siamo ritrovati tutti a centrocampo — racconta ancora emozionato il centravanti del Palermo — C’era una bella atmosfera, tra abbracci e sorrisi. Guardiola mi si è avvicinato e abbiamo iniziato a parlare. È stata una cosa spontanea e sono felice che sia successa proprio a me. Mi ha detto di lavorare tanto, ma proprio tanto, anche sul piano fisico. Mi ha incoraggiato a non mollare. È stato un momento incredibilmente emozionante. Le parole di una leggenda del calcio mi accompagneranno per il resto della carriera». Colto di sorpresa, Giacomo ha risposto con semplicità: «Ero emozionatissimo. Ho solo sorriso e gli ho detto: “Grazie mister, lo farò”.