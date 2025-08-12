Giacomo Corona, ha rilasciato un'intervista a la Repubblica, soffermandosi sul colloquio avuto, a fine gara, con Pep Guardiola:
LE PAROLE
Palermo, Corona: “Guardiola a fine gara mi ha detto di lavorare tanto, ero emozionato”
"A fine gara ci siamo ritrovati tutti a centrocampo — racconta ancora emozionato il centravanti del Palermo — C’era una bella atmosfera, tra abbracci e sorrisi. Guardiola mi si è avvicinato e abbiamo iniziato a parlare. È stata una cosa spontanea e sono felice che sia successa proprio a me. Mi ha detto di lavorare tanto, ma proprio tanto, anche sul piano fisico. Mi ha incoraggiato a non mollare. È stato un momento incredibilmente emozionante. Le parole di una leggenda del calcio mi accompagneranno per il resto della carriera». Colto di sorpresa, Giacomo ha risposto con semplicità: «Ero emozionatissimo. Ho solo sorriso e gli ho detto: “Grazie mister, lo farò”.
Il video ha fatto il giro del web e dei social, diventando uno dei momenti più visti della serata. È arrivato anche a casa Corona, dove il padre Giorgio — ex attaccante con oltre 265 gol in carriera, tra Messina, Catania e altre squadre — lo ha visto con orgoglio. "È vero — conferma Giacomo — il video lo hanno visto pure a casa. In fondo, i consigli di Guardiola sono gli stessi che mi dà ogni giorno mio padre, così come quelli di Inzaghi e di tutte le persone che mi vogliono bene e credono in me".
E proprio Pippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, crede così tanto in lui da averlo voluto trattenere in squadra quando tutti si aspettavano un nuovo prestito per farlo maturare. Ma c’è da scommettere che quei pochi minuti con Guardiola abbiano già fatto crescere Giacomo Corona un po’ di più.
