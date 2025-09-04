Mediagol
Palermo, confronto al CFA con l'arbitro Abisso sulle nuove regole

Serie A
Nella giornata odierna al Palermo CFA, si è tenuto un incontro tra la squadra, lo staff tecnico, e l'arbitro Rosario Abisso in rappresentanza della Commissione Arbitri Nazionale.

Nel corso del meeting, in cui ha partecipato anche il direttore sportivo Carlo Osti, si è discusso sulle novità regolamentari per la nuova stagione.

 

 

