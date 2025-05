Palermo, cominciati gli allenamenti in vista dei play-off: seduta di recupero

Il Palermo si prepara ad affrontare la Juve Stabia nel primo turno dei play-off, dopo il deludente pari casalingo contro la Carrarese. La squadra di Dionisi ha svolto una seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro la Carrarese. Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto small sided games 3 vs 3 e una partita in una porzione ridotta del campo.