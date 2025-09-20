Il Palermo nella mattina odierna ha cominciato la preparazione in vista del match di Coppa Italia contro l'Udinese, in programma martedì.
Il report
Palermo, cominciano gli allenamenti in vista dell’Udinese
Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro l’Udinese. Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Bari. Il resto del gruppo ha effettuato un lavoro di forza e un esercizio sui cambi di direzione. A concludere la seduta un’esercitazione 4 vs 4 sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo".
