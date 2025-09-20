Palermo, cominciano gli allenamenti in vista dell’Udinese

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro l’Udinese. Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Bari. Il resto del gruppo ha effettuato un lavoro di forza e un esercizio sui cambi di direzione. A concludere la seduta un’esercitazione 4 vs 4 sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del campo".