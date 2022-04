Palermo, club acquista il marchio U.S. Città di Palermo: Mirri a Milano per la firma

l Palermo FC di Dario Mirri ha definito con Unicredit Leasing l'accordo per rilevare il vecchio marchio del club U.S. Città di Palermo

Come comunicato attraverso un tweet sul proprio account ufficiale, il Palermo FC ha formalizzato l'accordo con Unicredit Leasing per acquisire il marchio US Città di Palermo che identificava la vecchia società rosanero fallita nel 2019. La foto pubblicata sul profilo twitter del club di viale del Fante ritrae il presidente Dario Mirri, oggi a Milano per definire l'operazione, intento ad apporre la firma che ratifica l'intesa tra le parti. Come si legge sui canali social della società siciliana, l'acquisizione è andata a buon fine grazie al supporto legale dell'avvocato Francesca Discepolo.