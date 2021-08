Palermo, clamoroso Lo Monaco: “Presentata offerta per club rosa, ci hanno ignorati”

Manifestazione d'interesse per il Palermo dall'estero: le dichiarazioni rilasciate da Pietro Lo Monaco, consulente del gruppo

"Il Palermo è in vendita dal primo giorno. Certamente non sarò io il limite a un eventuale cessione". Dario Mirri si è sempre dichiarato disponibile ad accogliere eventuali nuovi soci investitori o, in alternativa, ad ascoltare la proposta di imprenditori solidi e facoltosi disposti a rilevare l'intero pacchetto azionario del club di viale del Fante. In quest'ottica, nei mesi scorsi, il presidente del Palermo ha deciso di dare mandato alla banca d’affari Lazard per disegnare il futuro riassetto societario. "Io venderei a chi ha un progetto serio - ha ribadito di recente Mirri -. La preferenza è per chi ha un programma credibile. Chi predispone una manifestazione d’interesse e non ha credibilità viene scartato. Avere un programma e solidità finanziaria è un elemento discriminante, ma non lo valuto io. Lo valuta Lazard".

Il nuovo interesse, adesso, arriverebbe da un gruppo straniero, con consulente Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Palermo e Catania, che avrebbe offerto circa dodici milioni di euro. "Un mese e mezzo fa, io e la mia società di consulenze, abbiamo fatto un’importante offerta per il Palermo Calcio - ha spiegato Lo Monaco ai microfoni di PalermoLive -. La società ha ricevuto proprio quello che chiedeva. Dunque, Mirri, l’offerta l’ha senz’altro ricevuta, evidentemente ha ritenuto opportuno non dare seguito. Non c’è stato un comportamento lineare. Nonostante l’offerta ricevuta, continuavano a propendere verso altre strade. Di conseguenza il gruppo ha dovuto ritirare l’offerta", ha proseguito.

"Ho ricevuto da un gruppo straniero la proposta di rilevare una società di Serie B e mi sono permesso di fargli presente che anche in C c’erano squadre che potevano essere valutate tranquillamente come club di B e di A. Tra queste anche il Palermo. Hanno portato avanti una trattativa per un mese e mezzo circa, il tutto in totale discrezione. Ci sono stati contatti fra Lazard, il Palermo ed il mio gruppo con tanto di due diligence. Abbiamo esaminato anche tutta la situazione contabile ed amministrativa del Palermo. Poi abbiamo avanzato un’offerta, che era l’offerta che voleva il Palermo. Ma ad un certo punto l’attuale proprietà ha ritenuto di assumere dei comportamenti inadeguati. L’unica cosa da fare è stata ritirare l’offerta", ha concluso Lo Monaco.