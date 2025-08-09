PALERMO-CITY, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Manchester City, valevole per l’Anglo-Palermitan Trophy e in programma alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera.
Le formazioni del Manchester City e del Palermo per l'amichevole in programma alle 21
PALERMO: 1 Gomis, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
Allenatore: Inzaghi.
MANCHESTER CITY: 1 Trafford, 5 Stones, 7 Marmoush, 9 Haaland (C), 14 Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 29 Cherki, 33 O’Reilly, 45 Khusanov, 52 Bobb, 82 Lewis.
A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa.
Allenatore: Guardiola.
