Palermo-City Group, verso closing: Baldini e Castagnini, ritiro e mercato. Gardini…

Settimana importante per il Palermo di Mirri che getta le basi per la prossima stagione agonistica in Serie B e viaggia spedito verso l'ufficializzazione della cessione del pacchetto di maggioranza delle quote alla holding dello sceicco Mansour

⚽️

A grandi passi verso la svolta. Conquistata la meritata promozione in Serie B e definita nel dettaglio la trattativa per il passaggio dell'ottanta percento delle quote del Palermo FC al City Football Group, domani ha inizio una settimana importante in ottica pianificazione della prossima stagione agonistica che dovrebbe segnare altre tappe significative verso la ratifica del closing dell'affare.

Come già ribadito, Dario Mirri manterrà il ruolo di presidente e resterà socio di minoranza con il venti percento, mentre Renzo Castagnini e SilvioBaldini, su indicazione dell'imprenditore palermitano e per decisione del management della holding di proprietà araba con sede in Inghilterra, con in testa Brian Marwood, proseguiranno l'avventura in rosanero nei rispettivi ruoli di direttore sportivo e allenatore.

Da definire il destino professionale di Rinaldo Sagramola, fuori dal Cda e legato club di Viale del Fante da un contratto in scadenza 2023, con competenze omologhe a quello che dovrebbe diventare polo di riferimento in ambito gestionale ed amministrativo del nuovo corso, ovvero l'ex dirigente di Lazio, Hellas Verona ed Inter, Giovanni Gardini. Il manager nato a Londra ma cresciuto a Padova ha avuto ed ha un ruolo centrale nella transazione che sancirà a breve il passaggio del pacchetto di maggioranza del Palermo FC da Dario Mirri al City Football Group, una volta completato l'iter burocratico e giunta l'ufficialità dell'affare si determinerà nello specifico la sua carica nell'organigramma della società rosanero.

Gardini dovrebbe insediarsi in qualità di amministratore delegato o direttore generale. Tuttavia, fino alla data dell'annuncio dell'avvenuto closing, previsto per l'inizio del mese di luglio, il classe 1964 non dovrebbe avere in agenda ulteriori blitz nel capoluogo siciliano.

Stessa cosa dicasi per Diego Gigliani, Managing Director dei club emergenti della Holding, Luciano Zavagno e Nicolas De Montauzon, componenti dello scouting della galassia City Group. Zavagno mantiene in questi giorni i contatti con Castagnini al fine di pianificare sul piano squisitamente tecnico linee guida e strategie di mercato, in piena aderenza con filosofia calcistica e credo tattico del coach Silvio Baldini. Primi confronti, telefonici ed in presenza, nel weekend appena trascorso in seno all'area tecnica made in Toscana tra ds, allenatore e staff, con priorità al potenziamento dell'organico in vista della prossima stagione, aspetti logistici legati alla pianificazione di sede e date del ritiro per la preparazione estiva, rinnovi dei calciatori in scadenza che rientrano nel progetto del tecnico originario di Massa anche in Serie B,

Da formalizzare contrattualmente con il rinnovo il proseguimento del rapporto con il ds, attualmente in scadenza il 30 giugno. Per quanto concerne Leandro Rinaudo, stima e apprezzamento palesati dagli uomini dell'orbita citizens per l'uomo ed il professionista dovrebbero culminare in una carica di prim'ordine per l'ex centrale difensivo palermitano alla guida del settore giovanile. In settimana previsto l'arrivo in città di alcuni profili del comparto Performance del City Football Group che si confronteranno con l'attuale staff tecnico, medico, atletico e fisioterapico del Palermo FC, in chiave prima squadra e settore giovanile, per avere contezza di modus operandi e metodologie di lavoro adottate.