La scelta dei tifosi tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it.
VIDEO PALERMO: L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MEDIAGOL A PIETRO CECCARONI
Terminata la quarta stagione in Serie B, il focus in casa Palermo è adesso sull'anno prossimo. Tra le questioni più spigolose da affrontare ci sono i calciatori al rientro dal prestito.
Abbiamo chiesto ai tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la loro opinione su chi tenere in rosa dei sette calciatori che rienteranno dal prestito Ecco quanti voti ha raggiunto ogni giocatore.
1 - Lund, 197 voti
2 - Brunori, 113 voti
3 - Desplanches, 99 voti
4 - Appuah, 49 voti
5 - Buttaro, 26 voti
6 - Diakitè, 24 voti
7 - Nikolaou, 5 voti
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