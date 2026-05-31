Le scelte dei tifosi tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it.
Terminata la stagione, è tempo di pensare alla prossima, per cui il Palermo sarà chiamato a costruire una squadra adatta all'obiettivo. Il primo punto cardine riguarda le conferme in squadra.
Abbiamo chiesto ai tifosi, tramite dei sondaggi lanciati dalla redazione di Mediagol.it, la loro opinione su chi confermare nella rosa attuale. Ecco quanti voti ha raggiunto ogni calciatore della squadra di Inzaghi.
PORTA
1 - Joronen, 121 voti
2 - Gomis, 42 voti
3 - Di Bartolo, 23 voti
DIFESA
1 - Bani, 168 voti
2 - Pierozzi, 157 voti
3 - Augello, 156 voti
4 - Rui Modesto, 148 voti
5 - Ceccaroni, 147 voti
6 - Peda, 142 voti
7 - Magnani, 78 voti
8 - Veroli, 13 voti
9 - Bereszynski, 10 voti
CENTROCAMPO
1 - Palumbo, 220 voti
2 - Segre, 206 voti
3 - Ranocchia, 203 voti
4 - Gomes, 74 voti
5 - Vasic, 59 voti
6 - Giovane, 37 voti
7 - Gyasi, 20 voti
8 - Blin, 7 voti
ATTACCO
1 - Pohjanpalo, 285 voti
2 - Johnsen, 174 voti
3 - Le Douaron, 98 voti
4 - Corona, 46 voti
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