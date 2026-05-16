A cinque ore dall'inizio della vendita libera sono stati già venduti più di dieci mila tagliandi
Il Palermo, tramite un post pubblicato sui social, ha comunicato che, a 5 ore dall'inizio della vendita libera, il numero degli spettatori per la sfida contro il Catanzaro, in programma mercoledì, ammonta a 28.546.
Un numero alto che dimostra in maniera chiara l'entusiasmo che si respira in città in vista della disputa dei playoff. 18 mila biglietti sono stati venduti durante il periodo della prelazione, mentre, 10 mila e qualcosa in più solo in cinque ore.
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